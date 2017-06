COMPRA UN GRATTA E VINCI DA 5 EURO E VINCE QUASI 2 MILIONI

La straordinaria vincita à stata realizzata qualche tempo fa nella tabaccheria della stazione di Civitanova, gestita da Mario Marinelli. Il fortunato, o fortunata, ha comprato un grattino di “Turista per sempre” e sotto lo strato ha trovato il premio che tutti sognano: 300mila euro subito, poi 6mila euro al mese per vent’anni e infine, a chiudere, altri 100mila euro. In tutto un milione e 840 mila euro. Insomma, il massimo delle soluzioni per chi sogna di dribblare anni e tagli per arrivare alla pensione.

Il biglietto vincente è stato acquistato qualche tempo fa, tanto che il deposito del biglietto vincente in una banca risalirebbe a tre settimane addietro e ciò rende ancora più difficile individuare un possibile vincitore. Tanto più che la tabaccheria della stazione civitanovese è frequentata da tantissimi pendolari. Chissà se la fortuna ha scelto di baciare qualcuno del luogo o uno dei tanti forzati dello spostamento quotidiano

Leggo