COMPRA UN VIDEOGAME USATO, QUELLO CHE CI TROVA ALL’INTERNO LASCIA TUTTI SENZA PAROLE

Compra un videogame usato, ma quello che trova al suo interno lo lascia senza parole. Un bambino di 11 anni ha trovato una busta di metanfetamina all’interno del manuale di istruzioni di un videogame. Il gioco era stato acquistato usato, ma certo non avrebbe mai pensato di poter trovare una cosa simile.

A denunciare l’accaduto è Kayla McAllister, la madre del bambino, che ha portato la busta sospetta alle autorità, che dopo un’adeguata analisi hanno confermato la presenza di metanfetamina. La donna aveva accompagnato il figlio ad acquistare la copia di Grand Theft Auto V, e una volta a casa, come riporta anche il Mirror, ha notato la bustina sospetta. La donna ha raccontato l’accaduto anche sui social: «Ho trovato una busta si droga», ha scritto su Facebook, «Chiaramente il gioco non è stato controllato a dovere quando è stato consegnato al negozio e a causa della mancanza di attenzione avrei potuto perdere un figlio. Fortunatamente l’ha portato subito da noi per chiederci cosa fosse», ha poi concluso denunciando il GameStop di Capital West, Tallahassee, dove ha comprato il videogame. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile, sempre nella catena GameStop. I responsabili hanno fatto sapere che indagheranno sul caso, precisando che la salute e la sicurezza dei propri clienti sono per loro una priorità assoluta.

leggo.it