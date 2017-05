Pubblicato il bando per 30 posti da vice assistente – profilo amministrativo presso la Banca d’Italia.

La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami rivolto all’assunzione di 30 vice assistenti, profilo amministrativo, da impiegare presso le proprie sedi. La selezione è rivolta ai diplomati e/o laureati.

I vincitori saranno assunti in prova, per la durata di 6 mesi, al termine della quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la conferma della nomina. In caso di mancata idoneità, il periodo di prova potrà essere prorogato per altri 6 mesi, una sola volta.

La Banca d’Italia è un’autorità amministrativa indipendente, con sede principale presso Palazzo Koch in Roma, e varie succursali presenti sul territorio. Essa svolge funzioni di controllo, vigilanza, finanziarie, monetarie ed economiche.

I 30 vice assistenti che saranno selezionati potranno essere impiegati a mansioni esecutive, quali classificazione, conteggio, confezionamento e sistemazione dei valori, archiviazioni, supporto delle attività delle unità attraverso strumenti informatici, nonché essere adibiti alle attività di sportello bancario presso le unità di cassa della Banca.

Le domande di trasferimento per la posizione di vice assistente potranno essere avanzate solo dopo i 2 anni di permanenza assegnata dopo la nomina. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria che si formerà da tale concorso entro 4 anni dall’approvazione della stessa.

Requisiti

Possono partecipare tutti coloro i quali siano maggiorenni, cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione Europea, ed in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, conseguito a seguito della frequenza di corsi della durata di cinque anni. È consentita la partecipazione anche ai possessori di titoli di studio equivalenti conseguiti all’estero.