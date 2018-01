Concorso Esercito: pubblicato il Bando per 8000 VFP1. Richiesta Licenza Media

Come ogni anno è stato pubblicato il concorso per la la ferma volontaria di un anno nelle Forze Armate italiane, ovvero il VFP1

Per l’Esercito Italiano i posti saranno 8000. Si tratta quindi dell’atteso bando per volontari in ferma prefissata, disponibile per tutti coloro che invieranno le domande di ammissione entro il prossimo 24 gennaio 2018.

Il portale Lavoro e Concorsi ci illustra tutti i dettagli

Il nuovo bando indetto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prevede la selezione di 8000 volontari in ferma prefissata di un anno, tramite un reclutamento effettuato in quattro blocchi:

1° blocco per 2.000 posti, incorporazione nel mese di maggio 2018 (domande di partecipazione dal 5 gennaio 2018 al 24 gennaio 2018, per i nati dal 24 gennaio 1993 al 24 gennaio 2000, estremi compresi);

2° blocco per 2.000 posti, incorporazione nel mese di settembre 2018 (domande di partecipazione dal 26 febbraio 2018 al 27 marzo 2018, per i nati dal 27 marzo 1993 al 27 marzo 2000, estremi compresi);

3° blocco per 2.000 posti, incorporazione nel mese di novembre 2018 (domande di partecipazione dal 12 aprile 2018 al 11 maggio 2018, per i nati dal 11 maggio 1993 al 11 maggio 2000, estremi compresi);

4° blocco per 2.000 posti, incorporazione nel mese di febbraio 2019 (domande di partecipazione dal 7 giugno 2018 al 6 luglio 2018, per i nati dal 6 luglio 1993 al 6 luglio 2000, estremi compresi).

Ricordiamo i requisiti richiesti per accedere al bando

Età tra i 18 e i 15 anni, licenza media, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti,

d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico fisica.

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, condotta incensurabile

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato, idoneità psico fisica

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico, non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Scadenza

Il concorso 2018 per 8000 VFP1 prevede per tutti i candidati la valutazione di titoli di merito,

lo svolgimento di prove di efficienza fisica, l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, i cui risultati concorreranno alla formazione delle graduatorie da parte della DGPM.

I candidati interessati al concorso 2018 per VFP1 devono inviare le domande di partecipazione al concorso entro il 24 gennaio 2018, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica raggiungibile dal portale del Ministero della Difesa.