CONCORSO A 1148 SARA’ PUBBLICATO SULLA G.U. N. 40

Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” di venerdì, 26 maggio 2017, il primo bando di concorso per allievi agenti della Polizia di Stato dopo moltissimi anni non riservato a coloro i quali abbiano preventivamente prestato servizio militare in qualità di volontari nelle Forze armate.

Le prove si svolgeranno presso la Fiera di Roma a partire dal 24 luglio prossimo fino al 12 settembre successivo, dopodiché i candidati che si saranno classificati in posizione utile verranno chiamati a sostenere le prove di efficienza fisica, le visite mediche e gli accertamenti psichici e psicoattitudinali, alla fine dei quali verrà stilata la graduatoria finale, prevedibilmente entro l’autunno, ci sarà l’avvio al corso di formazione iniziale.