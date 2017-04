Per milioni di italiani è in arrivo un cambio di contatore da parte di Enel Distribuzione, nell’ambito di un’operazione che durerà alcuni anni.

Per il 2031 Enel distribuzione cambierà oltre 40 milioni di contatori di prima generazione installati in case e aziende prima del 2001, che hanno terminato i loro 15 anni di vita. L’Autorità per l’energia ha approvato l’ultima delibera che mancava per consentire al gruppo Enel di avviare, in teoria dall’1 gennaio 2017, il piano di sostituzione dei contatori con misuratori di nuova generazione.

La sostituzione del contatore sarà gratuita e per quest’anno dovrebbe interessare 1,8 milioni di utenze.

Sul sito dell’Enel si può sapere se si avrà un contatore nuovo nell’arco del prossimo trimestre. Per accedere al portale occorre registrarsi e una volta registratisi, ove risulti che il proprio contatore sia tra quelli che verranno sostituiti nell’arco dei prossimi 3 mesi, si riceveranno tutti i contatti dell’impresa incaricata dei lavori.

La sostituzione del contatore sarà segnalata 5 giorni prima dell’intervento tramite affissione di un avviso scritto riportante la data e la fascia oraria dell’intervento. Il preavviso mira a scongiurare possibili truffe o raggiri a danno dei cittadini e dunque qualora qualcuno si presentasse per sostituire il contatore senza che tale affissione sia avvenuta è bene fare le verifiche del caso con l’Enel prima di aprire la porta di casa o dell’azienda. In ogni caso, il personale adibito alla sostituzione sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo (attenzione dunque ad eventuali operatori improvvisati e privi di strumenti di identificazione).

