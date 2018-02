L’imposta di bollo conto corrente 2018 e conto deposito buoni fruttiferi

Si tratta di una tassa annuale introdotta con il Decreto Salva Italia e dovuta sulle giacenze superiori a 5000 euro depositate su conti postali e bancari,

in misura pari a 34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro all’anno per le aziende su estratti conto,

rendiconti dei libretti di risparmio nonché sui prodotti finanziari come i buoni fruttiferi sempre sopra la soglia dei 5 mila euro.

Riguarda il bollo sul conto deposito, invece, per le persone fisiche l’importo annuale della tassa è passato

dall’1,5 al 2 per mille della somma investita mentre per le persone giuridiche il tetto massimo è di 14.000 euro.

CHI E’ SOGGETTO A TASSAZIONE

Riportiamo quanto spiegato da tasse-fisco:

“L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica,

l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma relativa alla nuova imposta di bollo le persone fisiche e le persone giuridiche con una differente tassazione patrimoniale.

La nuova previsione dovrà essere applicata dalle banche, istituti di credito, gestori,

poste italiane, società di intermediazione mobiliare e simili che svolgono la funzione di deposito custodia e amministrazione di titoli.

Anche le fondazioni bancarie pagano l’imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio o prodotti finanziari come precisato nella circolare 15 del 2013 dell’agenzia delle entrate che vi invito a leggere.

Si tratta di soggetti che non figurano, infatti, tra quelli esclusi dalla nozione di cliente, secondo quanto si desume dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia

Esclusioni dall’imposta di bollo



Il Decreto Salva Italia fa salvi i fondi pensioni ed i fondi sanitari che sono esclusi dalla nuova tassazione.

Non si applicherà ai dossier aventi saldo zero.

Se con l’occasione avete intenzione di chiudere il dossier titoli ricordate che la nuova imposta di bollo non sarà dovuta salvo chiarimenti differenti.