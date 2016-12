Non si fermano le attività di contrasto dell’immigrazione clandestina disposte dal Questore di Perugia Francesco Messina. Ieri la Polizia di Stato ha attivato le procedure di espulsione di un cittadino tunisino dell’88, rintracciato poco prima di mezzogiorno in via Annibale Vecchi dalla Volante durante l’attività di controllo del territorio. In Questura è stato compiutamente identificato e dalle verifiche è emerso che era già noto alle forze di Polizia perché già identificato lo scorso 17 dicembre quando, dopo aver verificato che era arrivato da pochi giorni clandestinamente e eludendo i controlli di Frontiera, gli era stato intimato l’ordine a lasciare il territorio nazionale. Pertanto il tunisino, non avendo ottemperato, è stato accompagnato ad un centro di identificazione ed espulsione della Sicilia in attesa del primo volo disponibile che lo riporterà in patria.

Roma, 30 dicembre 2016