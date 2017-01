Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. E nel mirino c’è sempre la piaga del consumo di sostanze stupefacenti che, diffondendosi finanche tra le fasce di età più basse, va a macchiare di toni cupi il colorito fenomeno dell’aggregazione giovanile.

Questa volta a finire nei guai a causa della droga sono stati cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 ed i 25 anni, sorpresi dai militari in possesso di hashish e marijuana.

I Carabinieri in abito civile del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, effettuato svariati controlli nei comuni del Vallo di Lauro, operando nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga, con particolare attenzione alle aree limitrofe agli edifici scolastici, soffermandosi a sorvegliare in modo discreto molti dei luoghi in cui i giovani sono maggiormente soliti ritrovarsi e dove, purtroppo, l’insidia della devianza può essere spesso in agguato.

Le numerose perquisizioni personali effettuate, congiuntamente ed in piena sinergia con i colleghi in uniforme della Stazione di Lauro anche sugli autoveicoli, hanno così consentito di rinvenire in distinti episodi alcune dosi di hashish, marijuana nonché dei spinelli pronti per essere consumati: quantitativi che, sottoposti a sequestro, hanno fatto scattare a carico di cinque ragazzi detentori la segnalazione all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 1990, n.309.

