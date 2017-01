E’ sempre intensa l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, in città e in provincia. Nei primi 20 giorni dell’anno sono 63 i pusher tratti in arresto, oltre 61 i chili di droga sottratti alle piazze di spaccio e 150.000 gli euro provento dell’attività illecita confluiti nel Fondo Unico di Giustizia.

Nelle ultime ore sono state diverse le operazioni di servizio portate a termine dagli uomini dell’Arma. Tra quelle di maggior rilievo si segnala un’attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rho (MI). Gli operanti, da alcuni giorni impegnati nell’osservazione e nel pedinamento di un cittadino marocchino 35enne, irregolare e già noto alla Giustizia, sono entrati in azione, bloccandolo a bordo del veicolo sul quale percorreva le strade di Novate Milanese. La perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire, occultati in un vano ricavato nella plancia, 5.800 euro in contanti. L’estensione delle verifiche ad una seconda auto, abitualmente usata dall’uomo, hanno portato al ritrovamento di 4 sacchetti di plastica nascosti dietro il pannello dei tachimetri, contenenti 1,2 kg. di cocaina pura. Nell’abitazione della periferia cittadina, il pusher occultava ulteriori 15.500 euro tra i capi d’abbigliamento ripiegati in un armadio.

I Carabinieri della Stazione di Concorezzo (MB) hanno sequestrato, in due distinte operazioni di servizio, circa 500 gr. di marijuana e 1.800 euro, traendo in arresto due italiani del posto, di 27 e 52 anni, entrambi già noti alla Giustizia.

A Giussano (MB), i militari della Compagnia di Seregno (MB), hanno fermato in strada per un controllo un 43enne del posto, già noto agli operanti, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina. La perquisizione presso l’abitazione ha consentito di rinvenire un “sasso” di cocaina pura del perso di 23 gr., nonché una pistola semiautomatica, corredata di munizioni, risultata provento di un furto in abitazione commesso in zona nel 2005. Sempre i Carabinieri della Compagnia di Seregno, ieri sera, hanno tratto in arresto un 22enne italiano, trovato in possesso di 35 gr. di cocaina, suddivisi in 51 dosi, nonché di 1.500 euro in contanti.

Infine, nella notte, nel corso di un servizio di controllo coordinato del territorio effettuato dai Carabinieri della Compagnia Milano – Duomo nella zona delle Colonne di San Lorenzo, interessata dalla movida del fine settimana, sono finiti in manette un 20enne egiziano sorpreso con 20 gr. di hashish suddiviso in dosi e 70 euro in contanti nonché un 28enne senegalese destinatario di un ordine di carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma, 24 gennaio 2017