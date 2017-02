Continua l’iniziativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per frenare i fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare la percezione di sicurezza nelle aree urbane della Capitale che costituiscono luogo di abituale ritrovo della popolazione.

Questo fine settimana i controlli dei Carabinieri si sono incentrati nel quartiere Tor Sapienza.

Come nelle occasioni precedenti, attraverso una presenza discreta, l’attività dei Carabinieri è finalizzata principalmente alla prevenzione, per garantire serenità a chiunque volesse godere dei luoghi interessati dai controlli.

Il bilancio di circa 12 ore di attività, svolta nello specifico dai Carabinieri del Gruppo Roma, congiunta con i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Cinofili, del NAS e del Comando Tutela del Lavoro di Roma, è di circa 300 persone e 200 mezzi controllati; 5 persone arrestate, 3 per evasione dagli arresti domiciliari, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 1 per furto di energia elettrica; 1 persona denunciata in stato di libertà, per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

L’ arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è un 20enne romano, sorpreso con diverse decine di dosi di cocaina, del peso complessivo di 82 grammi.

Un 44enne, originario di Marino ma residente a Roma, è stato denunciato perché, durante un posto di controllo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un cacciavite lungo 17 cm, occultati nel bagagliaio della sua auto.