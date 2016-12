Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato appartenente alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, coadiuvato dai poliziotti della Sezione Volanti, ha effettuato, sia nel centro cittadino di Salerno, sia nella immediata periferia, specifici servizi di controlli amministrativi nei confronti di 18 attività commerciali e pubblici esercizi tesi ad accertare eventuali illeciti amministrativi e violazioni delle prescritte autorizzazioni ed ordinanze comunali.

Particolare attenzione è stata posta nel controllo del rispetto degli orari consentiti per le esecuzioni musicali onde tutelare la quiete pubblica dei cittadini residenti.

In tale ambito, ai titolari di un bar e di una birreria del centro storico, sono state contestate dai poliziotti le violazioni dell’ordinanza sindacale del 9 luglio 2013 del Comune di Salerno, in quanto, al momento del controllo, erano in corso esecuzioni musicali con emissioni sonore oltre gli orari consentiti.

Al titolare di un bar, ubicato sempre nel centro storico cittadino, inoltre, è stata contestata dagli agenti la violazione amministrativa ai sensi del D.Lgs 59/2010 e della L. 287/1991, in quanto lo stesso svolgeva l’attività di somministrazione di bevande senza la prevista autorizzazione comunale e in assenza della S.C.I.A.

I suddetti gestori, infine, sono stati invitati negli uffici della Questura per l’esibizione dei titoli autorizzativi, in parte non mostrati all’atto del controllo, e nei loro confronti, pertanto, saranno redatti i conseguenti verbali di illeciti amministrativi.

Salerno, 22/12/2016