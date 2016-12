Continuano con intensità i mirati servizi di prevenzione sul territorio di Brunico condotti dai militari della locale Compagnia. I militari dell’Arma sono stati impegnati negli scorsi due giorni in una serie di controlli nella propria giurisdizione al fine di intensificare la presenza di pattuglie soprattutto nei pressi delle maggiori attrazioni turistiche del territorio e nel centro storico. Ed è proprio nelle vie del centro storico del capoluogo pusterese che è stato fermato un cittadino polacco di 64 anni che girava indisturbato tra i negozi del centro sottraendo qua e là merce di diversa natura per un ammontare di oltre 300 euro. I militari di pattuglia sono stati informati dalla Centrale Operativa che alcuni commercianti avevano notato un individuo che, in tuta da sci, si aggirava con un cestino in vimini sottobraccio tra gli scaffali di diversi esercizi commerciali. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile lo hanno quindi individuato e fermato, rinvenendo nel cestino, usato come fosse un carrello della spesa per tutti i negozi del centro, alimentari di pregio, cosmetici e accessori da cucina per un valore complessivo di oltre 300 euro. Una perquisizione successivamente effettuata dai militari presso l’albergo di Dobbiaco ove il polacco alloggiava ha permesso di recuperare ulteriore merce rubata nei giorni scorsi da altri esercizi della zona e che sono stati in parte già restituiti dai Carabinieri ai legittimi proprietari. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Bolzano e la stessa sorte è capitata a due soggetti resisi responsabili di uno scippo da circa 1000 euro di cui è stato vittima uno dei tanti avventori dei tradizionali mercatini di Natale. La coppia residente a Salorno ed individuata anche grazie alla collaborazione della Stazione Carabinieri di quel centro, ha abilmente sfilato di tasca il portafoglio al malcapitato mentre era intento ad osservare le diverse bancarelle. Individuata dai militari dell’Arma è riuscita a dileguarsi tra la folla ma grazie all’attenta visione di alcune immagini di telecamere posizionate nei pressi i militari sono riusciti a individuarli e denunciarli alla Procura di Bolzano. Ma oltre al centro storico anche numerosi locali pubblici della Valle Aurina sono stati monitorati. Al fine di verificare il rispetto della vigente normativa provinciale antifumo sono stati controllati dai militari dell’Arma alcuni tra i più frequentati bar e après ski presenti sul territorio sul cui conto, già da qualche tempo, erano giunte alcune segnalazioni da parte di cittadini stanchi delle reiterate violazioni. I controlli, che hanno coinvolto anche le locali Stazioni di Campo Tures e Predoi, hanno portato all’ammonimento scritto di 20 soggetti sorpresi a fumare all’interno dei locali mentre i gestori sono stati trovati in regola per quanto riguarda le direttive tecniche in merito a superficie, aerazione forzata e segnaletica delle zone riservate ai fumatori. I controlli sono poi proseguiti nell’arco della serata di ieri anche sulle principali arterie stradali della giurisdizione al fine di prevenire infrazioni al Codice della Strada e in tal senso sono stati oltre 50 i veicoli controllati e 73 le persone identificate. Tra questi un cittadino italiano trovato alla guida con un tasso alcolemico di 2,20 mg/l successivamente deferito in stato di libertà e un secondo automobilista sorpreso su un veicolo privo di assicurazione. Un cittadino marocchino senza fissa dimora è stato denunciato dalla Stazione di Chienes per violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale e due giovani sono stati segnalati al commissario del Governo di Bolzano quali assuntori. Controllati a Brunico, avevano con se alcuni grammi di marijuana, sottoposta a sequestro.

L’impegno intenso dei Carabinieri di Brunico rientra in un preciso piano di intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano che riguarda l’intero comprensorio altoatesino.

Bolzano, 22/12/2016