I Carabinieri della Stazione di Malalbergo, durante l’espletamento di un servizio di controllo alla circolazione stradale ad Altedo, hanno denunciato due automobilisti italiani, un 47enne, libero professionista, per guida sotto l’influenza dell’alcool e un 54enne, operaio, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Il primo, controllato in viale XI Settembre 2001, è risultato positivo all’etilometro con un valore di 0,96 g/l, mentre il secondo, sottoposto a una perquisizione personale mentre si trovava in transito in via Nazionale, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, del peso complessivo di 4 grammi. Considerata la circostanza, l’autista è stato accompagnato presso una struttura sanitaria della zona, per essere sottoposto alle analisi del sangue, finalizzate a rilevare le tracce di eventuali sostanze stupefacenti assunte prima del controllo

Roma, 31 gennaio 2017