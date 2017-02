DI recente è stato rilevato un trend nazionale crescente degli incidenti mortali in ambito ferroviario causati da comportamenti anomali degli utenti, viene incrementata da parte della Polizia di Stato l’attività di contrastoa tutti i comportamenti anomali ed illeciti nelle stazioni. Tra questi sicuramente l’attraversamento dei binari rimane una delle insidie principali per chiunque si muova in stazione.

Pertanto il Servizio Polizia Ferroviaria ha dedicato una giornata di controlli straordinari su scala nazionale per il contrasto a tale fenomeno.

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, con tutte le dipendenti articolazioni presenti sul territorio delle due regioni, ha intensificato l’attività di contrasto nella giornata del 30 gennaio u.s.

I servizi, mirati alla prevenzione di tutte le condotte che rappresentano un rischio per l’incolumità dei viaggiatori in ambito ferroviario, sono stati effettuati nelle stazioni maggiormente interessate allo spostamento di adulti e ragazzi che utilizzano il treno quotidianamente per motivi di lavoro o di studio.

In particolare, nella provincia Alessandria la Polfer ha presidiato le stazioni di Stazzano, Casano, Villavernia, Novi Ligure. Ad Acqui Terme gli Agenti della Sezione Polfer di Alessandria, unitamente a quelli del Posto Polfer di Casale Monferrato, affiancati da personale di Protezione Aziendale –RFI, hanno effettuato continui controlli lungo i binari della stazione, soprattutto in quei punti ove il fenomeno dell’attraversamento indebito è più frequente, perché i viaggiatori troppo spesso prediligono la comodità di tragitti più brevi alla loro stessa incolumità, lasciando le banchine e avventurandosi lungo percorsi interdetti per raggiungere il passaggio a livello. Sono state elevate ben 16 contravvenzioni per comportamenti illeciti in ambito ferroviario e soprattutto si è operato per prevenire investimenti ferroviari.