Proseguono i controlli predisposti dalla Questura di Rimini con l’impiego di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile finalizzati alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali servizi, che interessano l’intero territorio del comune di Rimini, ma soprattutto quelle zone ove si segnalano situazioni di degrado, hanno consentito tra la giornata di ieri e la prima mattina di oggi di individuare ed arrestare altre due personedestinatarie di ordini di cattura emessi dall’Autorità Giudiziaria.-

Il primo è stato individuato da Agenti della Squadra Mobile verso le 18 di ieri pomeriggio in zona Miramare; si tratta di un 40enne di origine marocchina destinatario di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribunale di Bologna per reati commessi in quel capoluogo.-

Al termine degli atti è stato tradotto in carcere a disposizione dell’A.G.-

Il secondo è invece stato arrestato dagli uomini delle Volanti nelle prime ore di questa mattina; si tratta di 22enne di origine romena il quale si era reso protagonista alcuni mesi orsono di gravissimi atti osceni davanti a minori ed alle loro giovani mamme in un parco cittadino; dopo le prime denunce gli agenti delle volanti avevano organizzato servizio specifici e lo avevano colto sul fatto arrestandolo e per questo era stato condannato, tra l’altro con l’obbligo del divieto di dimora nel comune di Rimini.

Più volte rintracciato sul territorio ed in particolare all’interno di parchi pubblici, quindi disattendendo il divieto imposto dal giudice, lo stesso è stato segnalato all’A.G. per un aggravamento della misura cautelare.