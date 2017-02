Le verifiche su strada proseguono intensamente in questi giorni di pieno inverrno. La campagna di prevenzione messa in campo dalla Sezione Polizia Stradale di Viterbo, unitamente ai Distaccamenti di Monterosi e Tarquinia, si arricchisce nella settimana corrente di un’ulteriore motivo di attenzione: il controllo degli pneumatici.

Come noto, chi viaggia senza pneumatici “termici”, o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo, come le “catene da neve”, dove previsto da apposita segnaletica, commette una violazione al Codice della Strada. Nel centro abitato la sanzione amministrativa minima è di 41,00 euro; fuori dai centri abitati, invece, è pari ad un minimo di 85,00 euro. In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una sanzione amministrativa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. In autostrada la sanzione, nel caso in cui si circoli senza dotazioni invernali quando è in vigore l’obbligo, va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro. Se l’oblazione viene effettuata entro 5 giorni dall’accertamento, si ha diritto ad una riduzione del 30%.

E’ noto che il pneumatico rappresenta un elemento fondamentale per tutti i veicoli che si muovono su gomma: garantisce stabilità, omogeneità e comfort di guida, ma soprattutto sicurezza riguardo al controllo dell’autovettura, sia in caso di asfalto reso umido o viscido da fattori climatici o ambientali, come ghiaccio, neve, pioggia, foglie, terriccio, sia in situazioni di emergenza e/o di frenata brusca ed improvvisa. In tutte queste occasioni, se le gomme non sono efficienti, vale a dire il battistrada non ha uno spessore minimo previsto dal Codice della Strada, non solo si va incontro a sanzioni pecuniarie piuttosto salate, da 85 a 340 euro, ma si rischia la propria e l’altrui incolumità in caso di frenata o in situazioni di emergenza quali rientrano le manovre repentine o la necessità di evitare un ostacolo o un pericolo.