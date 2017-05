La nuova normativa prevede multe da 30 a 150 euro per i piccoli rifiuti, ma le sanzioni raddoppiano in caso di abbandono di mozziconi. Le cose da sapere“

Abbandonare mozziconi o altri rifiuti in spiaggia può costare molto caro ai bagnanti che non rispettano l’ambiente.

Dal 2 febbraio del 2016, con l’entrata in vigore del collegato ambientale, lo Stato ha infatti dichiarato ufficialmente guerra a chi, per negligenza o dolo, non si preoccupa di gettare i propri rifiuti negli appositi contenitori: le sanzioni amministrative vanno da 30 a 150 euro per tutti i piccoli rifiuti individuati dalla nuova normativa (quali gomme da masticare, fazzoletti o scontrini), che aumentano fino al doppio in caso di abbandono di mozziconi, con multe che, in questo caso, possono arrivare fino a 300 euro.

I comuni sono però tenuti ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.