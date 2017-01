Nella decorsa notte, alle ore 03.45 circa, un equipaggio delle Volanti, nel corso di attenta attività di prevenzione effettuata nella zona della città a maggiore concentrazione di cittadini cinesi, procedeva in via Pistoiese all’identificazione di un orientale sospetto in strada il quale, alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, aveva palesemente cercato di defilarsi nel chiaro intento di eludere un eventuale controllo, generalizzandolo per un ventottenne cinese clandestino, privo di documenti e di fatto s.f.d., con numerosi precedenti di polizia a proprio carico, che è stato peraltro trovato in possesso di un punteruolo da 15 cm. di lunghezza sequestrato dagli Operatori della Polizia di Stato, i quali hanno pertanto denunciato in stato di libertà il cinese per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa.

Successivamente, alle ore 06.00 circa, un altro equipaggio delle Volanti, nella prosecuzione dell’attività di prevenzione, ha identificato in via Filzi di un altro orientale sospetto il quale, generalizzato per un ventisettenne cinese regolarmente soggiornante sul T.N. ma di fatto s.f.d., con numerosi precedenti di polizia a proprio carico, trovato in possesso di quattro sottili piccoli attrezzi metallici tipo “spadini” sicuramente destinati ad un uso illecito, pertanto sequestrati dagli Operatori della Polizia di Stato, che hanno quindi denunciato in stato di libertà il pregiudicato cinese per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Prato, 8 gennaio 2017