Due giorni di capillare attività per la Polizia di Stato ternana, con servizi effettuati dalla Squadra Volante, dalla Squadra Mobile, dalla DIGOS e dalla Divisione della Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione, finalizzati all’intensificazione di mirati servizi di vigilanza e di controllo del territorio, estesi anche alle strutture ricettive e agli esercizi pubblici.

In totale, sono state identificate 142 persone e controllati 10 esercizi pubblici: delle 142 persone controllate, 17 sono risultate con precedenti di polizia, mentre uno straniero è stato denunciato e nuovamente espulso per non aver ottemperato ad un precedente ordine del Questore di Terni.

Sono stati denunciati, invece, per possesso di oggetti atti ad offendere i due fratelli rumeni di 17 e 21 anni intercettati dalla Squadra Volante in via Roma. Residenti a Terni, incensurato il fratello più piccolo, ma con un curriculum criminale di tutto rispetto il maggiore, tra cui spaccio ed evasione, da un controllo più approfondito, sono saltati fuori dalle tasche dei giubbotti due tirapugni che sono stati subito sequestrati.

In Piazza Solferino, è stato rintracciato ed arrestato un marocchino di 39 anni, colpito da un ordine di cattura della Corte di Appello di Perugia a due anni di carcere.

L’uomo era noto alla Polizia di Stato ternana, dato che gravitava nelle zone di Parco Rosselli e di Piazza Solferino.

Terni, 22/12/2016