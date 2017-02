Nel corso di un servizio a largo raggio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno e dedicato alla prevenzione dei reati predatori, i militari della Stazione di Collesalvetti hanno tratto in arresto una nomade di 38 anni, pregiudicata e residente presso il campo di Navacchio, in provincia di Pisa. La donna è stata sorpresa dai Carabinieri mentre asportava prevalentemente apparecchiature elettriche dall’isola ecologica del Comune di Collesalvetti. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Livorno è stata posta agli arresti domiciliari presso il campo nomadi in cui risulta residente mentre il materiale trafugato è stato restituito alla ditta specializzata che gestisce l’impianto ecologico.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Collesalvetti, nel corso della serata, è intervenuta anche presso uno stabile in disuso di proprietà delle “Ferrovie dello Stato” dove invece ha sorpreso due cittadini rumeni di 31 e 29 anni, senza fissa dimora, che dopo aver manomesso un quadro elettrico all’interno dello stabile, si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica. I due sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di furto aggravato ed invasione di edifici.

Un cittadino rumeno ventottenne, invece, è stato fermato dai militari di Collesalvetti in possesso di merce di vario genere asportata dal supermercato Lidl della zona. La refurtiva, del valore di 100 euro circa, è stata riconsegnata al responsabile del punto vendita mentre lo straniero è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Livorno, 19 febbraio 2017