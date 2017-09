Pietra Ligure. Per raccontare questa storia utilizzeremo due nomi di fantasia, Elisa e

Francesco. Sono una coppia residente a Pietra Ligure rispettivamente di 44 e 46 anni,

hanno quattro figli – uno di 13 anni, uno di 5 anni e mezzo, uno di 3 anni e mezzo e

uno di 18 mesi – e da circa due settimane dormono in macchina perché non hanno

più una casa.

Originaria di Milano lei, di Palermo lui, i due coniugi si sono trasferiti a Pietra Ligure sei

anni fa per motivi di lavoro. Francesco, in particolare, ha svolto diverse mansioni, dalla

guardia giurata sino a lavori più manuali come l’imbianchino e il muratore. Elisa, invece,

dopo aver aperto un’attività commerciale (chiusa dopo poco tempo) è rimasta, come il

marito, senza un’occupazione.

La coppia si trova attualmente insieme ai figli in un’altra regione, dove sta cercando aiuto

da alcuni familiari. “Abbiamo chiesto aiuto ai nostri parenti – racconta la donna ad IVG.it –

in un primo momento qualcosa ci hanno dato, ma sta diventando sempre più difficile e

ultimamente non ci vogliono più aiutare. Dormiamo in macchina, sopravviviamo grazie ad

alcuni piccoli risparmi e grazie a qualche lavoretto che ogni tanto mio marito riesce a fare.

Purtroppo i soldi ora stanno finendo, facciamo fatica ad andare avanti”.