Una coppia si precipita all’ospedale dopo aver ricevuto la chiamata per un’adozione. Le loro parole, dopo aver visto il bambino, vi faranno scoppiare in lacrime

osh e Allison son si sono conosciuti all’università, si sono innamorati e si sono sposati. Entrambi sognavano di avere una famiglia, desideravano avere due bei bambini. Tuttavia, la vita aveva in serbo un altro progetto per loro…

Allison ha dato alla luce tre bambini: Abby, Jack e Isabel. In seguito, hanno adottato Micah; poi è arrivata Julia, la quarta figlia biologica. In otto anni la coppia si è data da fare parecchio, sconvolgendo completamente il proprio piano originale.

Due anni fa, il destino ha fatto alla famiglia un altro regalo! Il giorno del 38esimo compleanno della moglie, la famiglia fu contattata da una consulente per le adozioni che aveva eccitanti notizie da comunicare. Ecco il racconto di Allison:

LA CONSULENTE MI DISSE CHE SI RICORDAVA DI NOI, PER IL FATTO CHE, DOPO LA NASCITA DI JULIA, LE AVEVAMO DETTO CHE AVREMMO POTUTO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L’IDEA DI ADOTTARE UN ALTRO BAMBINO. MI COMUNICÒ CHE CONOSCEVA UNA DONNA CHE STAVA PER PARTORIRE E CHE AVEVA BISOGNO DI TROVARE UNA FAMIGLIA PER IL SUO BAMBINO. CHIAMAI MIO MARITO CHE, INVECE CHE AFFRONTARE LA CONVERSAZIONE CON LA SUA SOLITA LOGICA E RAZIONALITÀ, ESCLAMÒ IMMEDIATAMENTE ‘ASSOLUTAMENTE! FINALMENTE LE NOSTRE PREGHIERE SONO STATE ASCOLTATE!’

QUANDO ARRIVÒ LA CHIAMATA CHE CI INFORMAVA DEL FATTO CHE LA DONNA STAVA AVENDO LE DOGLIE, ABBIAMO PREPARATO I BAGAGLI IN FRETTA E FURIA, MESSO I BAMBINI SUL FURGONE E INTRAPRESO IL VIAGGIO CHE, DA LÌ A DIECI ORE, CHE CI AVREBBE PORTATI ALL’OSPEDALE UNIVERSITARIO DUKE, A DURHAM, NELLA CAROLINA DEL NORD. MENTRE ERAVAMO PER STRADA, È ARRIVATA UN’ALTRA CHIAMATA DELLA CONSULENTE.

‘DÌ A JOSH DI TENERE ENTRAMBE LE MANI SUL VOLANTE’.