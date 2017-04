Jessica Penoyer si era trovata sull’uscio di casa il piccolo Salvatore Cicalese che le ha raccontato della tragedia della madre, la quale aveva avuto un infarto mentre faceva la doccia. L’intraprendente bimbo aveva trascinato uno sgabello da bar accanto alla porta di ingresso del garage in modo da poter salirci su e far scattare l’interruttore per aprire la porta, peraltro fallendo un primo tentativo e cadendo per terra. Quando la porta si è aperta, Salvatore Cicalese si era diretto verso casa della vicina per andare a chiedere aiuto.

“Era in piedi lì davanti a me e stringeva qualcosa che pensavo fosse una bambola”, ha detto Jessica Penoyer in un’intervista alla Abc, spiegando che in realtà quella era la sorellina di appena due anni. Quando la donna ha chiesto al piccolo cosa fosse successo e se per caso fosse morto il cane di famiglia, lui ha replicato: “No, mia madre è morta nella doccia. Puoi prenderti cura di noi?”. Drammatica è stata la telefonata della donna al 911: “Il figlio del mio vicino è appena arrivato in casa mia e ha detto che sua madre è morta nella doccia. E’ in piedi qui davanti a me e tiene qualcosa in braccio, pensavo fosse una bambola, invece era la sua sorellina”.

A quel punto sono scattati i soccorsi e un’ambulanza si era subito precipitata sul posto subito dopo aver ricevuto la telefonata, trovando Kaitlyn Cicalese, mamma di Salvatore, effettivamente distesa sotto la doccia, ma ancora viva. La donna, una volta rinvenuta, ha spiegato in un’intervista: “Ha salvato la mia vita, perché ero sotto il getto d’acqua. Sarei annegata”. Da quel momento in poi, il bambino chiede spesso alla madre se vada tutto bene e si preoccupa per la sua salute.

direttanews