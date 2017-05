Corrado Tedeschi è “sparito dalla tv”: Ve ne siete accorti? Ora racconta il suo dramma

Corrado Tedeschi, classe ’52, colonna della tv berlusconiana con programmi cult come M’ama non m’ama e Slalom, torna a far parlare di sé. Il conduttore parla a Diva e donna di un capitolo doloroso della sua vita. “Dieci anni fa ho avuto un cancro al colon: avevo solo il 50% di possibilità di sopravvivere. Oggi mi sento in dovere di andare in tv e ovunque a dire ‘Fate la colonscopia’. E’ fondamentale per la prevenzione”.

Padre di due figli e nonno di due nipotini, è un 65enne che si dichiara single. La sua passione resta il teatro: attualmente è in scena con Notte di passione, una commedia francese che lo vede recitare insieme ad Anna Galliena.

Delle donne del suo passato, dice: “Mal sopportavano la mia irrequietezza. Difficile convivere con uno così. Le donne hanno bisogno di sicurezza e le capisco. Anche sul lavoro ho pagato un prezzo per la mia instabilità. Il mio sogno era diventare il Cary Grant italiano. Alla fine non è andata, ma sono contento così”.