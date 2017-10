“Tracce di sostanze allucinogene”: intossicati da minestrone

Sette persone in ospedale per un’intossicazione alimentare. Momenti di paura.

È successo domenica in un albergo di Varazze, in provincia di Savona: gli intossicati sono i titolari del locale con i loro figli oltre a una famiglia di Voghera.

“Mai ci era capitata una cosa come quella di domenica, in tutti questi anni di attività”, spiega il titolare . La sera infatti, gli ospiti vogheresi e i titolari dell’hotel hanno mangiato minestrone, preparato con verdure surgelate Pochi minuti dopo, iniziano i problemi. La famiglia di Voghera racconta: “La prima a stare male è stata la moglie del titolare, che aveva finito per prima. Poi tutti gli altri. È’ stato terribile. Avevamo allucinazioni, vertigini, nausea. Il bambino vedeva le papere sul muro e gli parlava”.