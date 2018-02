Corteo antifascista: in 5000 in marcia a Genova. Giornata di tensione

Sono quasi cinquemila le persone che oggi sono arrivate a Genova per partecipare alla manifestazione annunciata da tempo dal gruppo “Genova Antifascista”.

Il corteo, secondo quanto riportato da GenovaToday, era molto eterogeneo.

Partito dalla centralissima piazza De Ferrari poco prima delle 17, e si è mosso verso la Prefettura.

In via Serra, sempre zona centrale della città, i manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni davanti alla sede di Lealtà Azione, sede di destra e davanti all’ingresso (ovviamente chiuso) hanno posizionato una porta finta con alcuni slogan antifascisti.

Durante la prima parte della manifestazione non sono mancati riferimenti ai fatti di Macerata – riferisce il quotidiano – dove proprio oggi un 28enne è stato arrestato per aver seminato il panico sparando contro diverse persone di colore per le vie della città.

Prima dei essere fermato dai carabinieri, l’uomo ha fatto il saluto romano.

GenovaQuotidiana riferisce invece: “In piazza Tommaseo un gruppo di manifestanti si è allontanato dal corteo e si è spostato in via Montevideo.

Si è trattato di una cinquantina di persone a volto coperto che ha scandito slogan contro “i fascisti” e contro le forze dell’ordine schierate. Alcuni hanno tirato petardi e acceso fumogeni.

È subito intervenuto il servizio d’ordine del corteo stesso che li ha invitati a proseguire la manifestazione in corso Buenos Aires in direzione di via XX Piazza de Ferrari.“