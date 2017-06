L’aglio si è diffuso in tutto il mondo come una spezia eccellente per insaporire molti piatti. Tuttavia, oltre ai suoi usi culinari, l’aglio si è diffuso anche come ingrediente dalle proprietà medicinali, poiché è in grado di prevenire e combattere un gran numero di malattie. Anche se forse l’odore e il sapore dell’aglio non sono proprio appetitosi, vale la pena conoscerne i molteplici benefici e iniziare a includerlo di più nella vostra dieta.



Da dove provengono i benefici dell’aglio?

L’aglio ha origine in Asia centrale, ma il suo uso nella medicina alternativa risale al terzo millennio nelle zone dell’India e dell’antico Egitto. Secolo dopo secolo, l’aglio si è diffuso in tutto il mondo come un potente alleato della nostra salute e come rimedio contro molte malattie.

Diverse culture in tutto il mondo hanno iniziato a lodare l’aglio per le sue miracolose proprietà medicinali, poiché è in grado di migliorare molti aspetti della nostra salute, sia interna sia esterna. Così, generazione dopo generazione, l’aglio è stato consigliato come rimedio naturale e oggi è anche oggetto di molti studi scientifici mirati a dimostrarne il grande potere medicinale.