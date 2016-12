Il dottore non credeva ai suoi occhi quando, all’interno dello stomaco aperto sul tavolo operatorio in cui giaceva la paziente, ha visto la causa del dolore cronico della povera ragazza: una palla di capelli dal peso di sette chili.

A raccontare la vicenda è la stessa giovane, Sophie Cox, inglese di 23 anni, che a causa di due patologie ha compattato per sette anni all’interno del suo stomaco un ammasso dei propri capelli, fino a quando il corpo estraneo non ha cominciato a causarle terribili dolori.

La ragazza infatti soffre di tricotillomania e tricofagia, due disturbi legati ai capelli. Il primo è caratterizzato dal bisogno compulsivo da parte di chi ne soffre di strapparsi i capelli; il secondo invece è l’attività compulsivadel mangiarsi i capelli.

Spesso sono mangiati quando sono ancora attaccati alla testa, per poi essere ingoiati. Può capitare che i capelli si accumulino nel tratto gastrointestinale causando sintomi quali indigestione e dolore gastrico, oppure organizzandosi in una struttura solida e intricata cui si dà il nome di tricobezoario; in questi casi, può risultare necessario un intervento chirurgico per rimuovere la massa.

Ed è proprio quello che è successo alla giovane, che si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico in cui il dottore ha aperto lo stomaco per rimuover l’ammasso di capelli.