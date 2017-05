A COSA SERVE LA TASCHINA INTERNA DEGLI SLIP FEMMINILI? LA RISPOSTA NON È SCONTATA…

Tutte le donna l’avranno sicuramente vista e rivista nel loro intimo, ma anche qualche uomo l’avrà notata: si tratta della “taschina” interna degli slip femminili. La domanda che certamente tutti si saranno posti, però, è la stessa: a cosa serve?

L’aggiunta di quel lembo di tessuto è molto importante da un punto di vista igienico, infatti l’intimo femminile è spesso fatto in pizzo o in licra, tessuti che potrebbero causare problemi e far nascere infezioni e infiammazioni nell’apparato genitale delle donne, la taschina, invece, protegge da questo tipo di fastidi. Quasi sempre in cotone, è una protezione in più nei confronti dei germi e dei batteri che più facilmente colpiscono le donne.

Il doppio rivestimento è quindi una protezione aggiunta, le parti intime sono molto delicate infatti e un’alterazione della flora vaginale causata dalla proliferazione dei batteri non è un caso improbabile, ma in questo modo viene prevenuto il più possibile.

leggo