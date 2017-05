Cosa significano quei cerchietti colorati stampati su pacchetti e confezioni? QUI sveliamo il mistero

Una delle domande che ci siamo chiesti ad un certo punto della nostra vita è: cosa significano quelle palline colorate sulle confezioni e incarti di alcuni prodotti alimentari?

I curiosi avranno già notato che sono presenti sulla maggior parte degli imballaggi. Qui ti diremo cosa significano.

Noti come “blocchi di colore” della stampante o “macchie di controllo del processo”, questi campioni di colore mostrano quali tonalità di inchiostro sono stati usati durante il design della confezione. In pratica, servono alla stampante per determinare se il pacchetto è conforme allo schema di colore necessario per il prodotto.