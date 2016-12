Attentati dentro i bus, passanti accoltellati, aggressioni all’interno delle proprie abitazioni, auto lanciate contro la folla, spari con armi automatiche in luoghi affollati, incendi dolosi, camion che investono più persone possibili.

E’ realtà quotidiana in Israele, arginata solo da sistemi di controlli e una gestione obbligatoriamente maniacale della sicurezza, per evitare che la vita quotidiana degli israeliani si trasformi in un incubo continuo e ineludibile.

Israele convive con il terrorismo islamista dal 1948, è riuscito se non a sconfiggerlo quantomeno a limitarne i danni. Quando non piovono i razzi palestinesi da Gaza, territorio totalmente libero e non più occupato dall’esercito israeliano dal lontano 2005, quindi non c’è alcuna “Resistenza palestinese contro l’occupazione” sulla cosiddetta Striscia, a Tel Aviv, Gerusalemme negli insediamenti degli ebrei in Cisgiordania e in altre città come Haifa bisogna in ogni caso tenere gli occhi aperti. Può accadere che un arabo israeliano, pur pienamente integrato e con gli stessi diritti di ogni altro israeliano, come prevede l’unica democrazia del Medio Oriente, spari a casaccio con un’arma automatica all’interno di un locale notturno a Tel Aviv. O che una giovane studentessa venga accoltellata alla testa o alla schiena, o che una madre di famiglia debba lottare con un palestinese che ha fatto irruzione in casa, facendo scudo con il proprio corpo e proteggendo i propri figli piccoli dalle lame del coltello dell’aggressore. O che un’intera famiglia venga sterminata. Che che soldati o operatori della pubblica sicurezza siano aggrediti nei posti di blocco.

Sono tutti fatti accaduti realmente. Israele ci convive, ha imparato ad accettarli e ha accettato di limitare le libertà personali in favore di una maggiore sicurezza. Gli eventi di questi ultimi anni in Europa, soprattutto in Germania, Francia e Belgio, dimostrano che quella che si può a buon diritto chiamare “strategia palestinese” ha ormai pervaso l’Europa.

Manca poco, per un’Europa trasformata come una grande Israele.

Il problema è che forse gli europei non sono pronti. Non lo sono nemmeno i media e gli opinionisti. Speriamo che almeno lo siano gli organismi internazionali.

Riccardo Ghezzi

Roma, 23/12/2016