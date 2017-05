Cosparge il materasso con il bicarbonato, quello che esce dopo pochi minuti vi stupirà. Proviamo anche noi?

Lo scopo principale di questa operazione è di eliminare gli acari della polvere.

Gli acari della polvere sono dei parassiti, dalle dimensioni piccolissime (200-300 µm – cioè circa 1/4 di millimetro) che si annidano in posti in cui è facile trovare il loro cibo preferito.

Vanno eliminati in quanto sono una delle principali cause di allergie.

L’allergenicità prodotta dagli acari è dovuta soprattutto alle loro feci, che vengono inalate dalle persone, provocando i caratteristici sintomi: respirazione difficoltosa, tosse, sibili, che compaiono, in genere, di notte.

Gli acari si nutrono principalmente di scaglie di pelle umana… e i posti migliori in cui possono trovarle sono proprio il materasso e il cuscino.

Passiamo infatti la media di 8 ore al giorno sul materasso. 1/3 della giornata.

Come dire che 4 mesi all’anno li passiamo dormendo!