Bambini costretti a mangiare cibo piccante. La “punizione” terribile delle maestre in un video

Ancora una notizia di terribili abusi su bimbi inermi.

Questa volta l’episodio arriva direttamente dal Giappone.

I bimbi vengono costretti dall’insegnante della scuola a mangiare cibo piccante. Vengono inoltre offesi e percossi.

Il tutto, è stato ripreso in un video poi pubblicato anche su Youtube.

Le immagini provengono dall’asilo stesso e sono state prodotte dagli investigatori.



Mostrano episodi molto cruenti, come tanti purtroppo se ne sono visti anche in questi anni in Italia.

La maestra, secondo i media locali, sarebbe una donna molto giovane.

Avrebbe dovuto prendersi cura dei bambini affidati a lei dai genitori, mentre al contrario, per “educarli”.

Li avrebbe costretti a deglutire addirittura del wasabi, una salsa molto piccante usata in Giappone e ma conosciuta certamente anche dagli italiani, perchè molto proposta nei locali sushi.

La donna avrebbe quindi usato questo terribile metodo per castigare i bambini poco ubbidienti.