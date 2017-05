Credeva di avere un semplice mal di testa ed è morta 2 giorni dopo – ora i medici ci mettono in guardia

Capita spesso di leggere o sentire storie di persone che credono di avere un piccolo malessere, che alla fine si rivela qualcosa di molto più grave se non fatale. Per evitare che succeda bisogna sempre consultare un medico e conoscere i sintomi di determinate malattie. Tuttavia, non bisogna diventare ipocondriaci, ma intervenire immediatamente quando lo riteniamo necessario.

Charlotte “Lee” Broadway era una giovane donna del North Caroline, USA. Questa mamma di quattro figli era una donna dinamica, allegra e molto amata dai suoi cari. Il marito, Eric, ha deciso di raccontare la sua storia per aumentare la consapevolezza.

Si erano conosciuti e innamorati a scuola. Si erano sposati e avevano avuto quattro bellissimi bambini.