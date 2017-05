La “prova del cuoco” con il criceto nel forno a microonde. E la Rete s’infuria

Ha messo letteralmente la sua “cavia” alla prova, cuocendola nel fondo a microonde. La povera bestiola ha superato l’ordalia, praticamente senza conseguenze, ma la sua padroncina, un’adolescente brasiliana identificata semplicemente come Vitoria, è stata bersagliata di critiche sul web.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, che hanno subito provveduto a “sequestrare” il criceto, la 16enne avrebbe compiuto questa “leggerezza” spinta da alcuni amici. Insomma, sarebbe stata istigata a compiere la bravata, per la serie: “Vediamo se hai il coraggio di…”. Ma poi non ha evidentemente resistito alla tentazione di postare il video online. E l’effetto è stato quello di un boomerang, con tanto di hashtag #PunicaoParaVitoria (“punizione per Vitoria”).

“Non posso credere che abbia cotto il povero animale”, ha scritto un utente. Un altro ci è andato giù più pesante: “Che p…..a. Abusare di un animaletto come questo… solo per avere più follower”. La ragazza ha poi cancellato i suoi account sui social media, nel tentativo di sfuggire alla pioggia di critiche. Il padre, nel frattempo, l’ha costretta a scusarsi davanti alle autorità per il suo “vergognoso comportamento”.

“Mia figlia è stata già punita per la cattiva azione che ha commesso. L’animale sta bene e tutta la nostra famiglia si scusa – ha detto – . In questa casa siamo tutti amanti degli animali e non permetteremo che una cosa del genere si ripeta. Ci scusiamo nuovamente per quanto accaduto”.

