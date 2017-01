Due persone arrestate ed una denunciata. E’ il bilancio di un’operazione svolta dai Carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni. Oltre 30 i militari impiegati per effettuare 9 perquisizioni e controllare 53 persone e 17 autovetture. I Carabinieri hanno arrestato un un cittadino marocchino di 46 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato in esecuzione do un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Roma. I Carabinieri della Stazione di Scilla hanno arrestato un sessantenne di Scilla (RC), pure lui gia’ noto alle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina ed arma comune da spari e ricettazione, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.

L’arrestato dovra’ espiare la pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione. Entrambi gli arrestati, al termine delle formalita’ di rito, sono stati associati alla casa circondariale di Reggio Calabria. ICarabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno denunciato un 29enne di Scilla (Rc), agli arresti domiciliari, sorpreso in compagnia di persone con cui non era autorizzato ad intrattenere rapporti.

Roma, 10 gennaio 2017