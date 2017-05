Ha una crisi respiratoria e chiede aiuto: il commerciante lo caccia via

TREVISO – Ha rischiato di morire soffocato lungo la strada perché il titolare di un’attività commerciale non ha badato alle sue richieste di aiuto. E adesso lo denuncerà per omesso soccorso: «Non voglio soldi spiega è una questione di umanità: stavo per morire e non ha fatto nulla».

È una vicenda incredibile quella che venerdì sera ha avuto per protagonista un 27enne del veneziano. Tutto è successo in viale Monfenera. Il giovane, investigatore privato e amministratore di sostegno, stava tornando in centro a piedi dopo aver fatto visita a un suo assistito in carcere.

Improvvisamente si è sentito mancare il respiro. Ha avuto la forza di prendere il telefonino e di chiamare il 118. L’operatore ha capito immediatamente la gravità della situazione. Quando gli ha chiesto dove si trovasse per mandare un’ambulanza, però, il 27enne non è stato più in grado di parlare.