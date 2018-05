La tragedia è stata sfiorata per pochi minuti. In un istituto tecnico di Fermo, nelle Marche, il soffitto di un’aula è crollato questa mattina intorno alle 7.30. Ne parla Il Giornale

Meno di un’ora prima dell’ingresso di studenti ed insegnanti. Per fortuna nella stanza non era presente nessuno e così non ci sono feriti.

Stando ai primi sopralluoghi dei Vigili del fuoco all’interno dell’Istituto tecnico Montani fra le cause del crollo di parte del tetto potrebbe esserci un’infiltrazione d’acqua.

Tuttavia gli esperti ritengono che all’origine dell’incidente potrebbe anche esserci l’età ormai avanzata dell’edificio scolastico, di costruzione non recente.

All’interno del plesso scolastico si trovano ora i pompieri e i tecnici della provincia (competente per l’edilizia scolastica, ndr) e sul posto è giunta anche la preside Margherita Bonanni.

L’obiettivo è quello di verificare il rischio di altri crolli o cedimenti e la messa in sicurezza di tutta la struttura.

Per il momento, precisa Il Messaggero, le altre aule non sarebbero state però evacuate.

Particolarmente complicati gli interventi di messa in sicurezza dell’edificio perché la scuola si trova nelle immediate vicinanza della chiesa di Sant’Agostino,

ancora puntellata dopo i danni subiti nel corso del terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016.