Crolla a terra e muore in giardino, il primo a trovarla il suo bimbo di 10 anni

La tragedia martedì notte a Montichiari: a perdere la vita la giovane mamma Lia Stizioli. La magistratura ne ha disposto l’autopsia

MONTICHIARI (Brescia) – Uccisa da un infarto, il magistrato ne dispone l’autopsia per vederci chiaro. E’ successo a Montichiari: a perdere la vita Lia Stizioli, giovane mamma di 35 anni che sarebbe morta sotto gli occhi del figlio di appena 10 anni. Si sarebbe accasciata in giardino, improvvisamente. La causa del decesso: arresto cardiocircolatorio.

Come purtroppo spesso accade la tragedia si è consumata in pochi attimi. Lia Stizioli era in giardino, martedì sera, quando è crollata a terra. Dentro casa c’erano il marito e il figlio. E’ passato qualche minuto prima che si accorgessero di quello che stava accadendo.