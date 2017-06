Tragedia in strada | crolla a terra e muore davanti ai passanti | inutili i soccorsi

CITTA DI CASTELLO – Tragedia davanti agli occhi dei passanti: si è accasciato a terra ed è morto. Malore fatale per un pensionato nella mattinata di giovedì primo giugno in piazza Gabriotti a Città di Castello.

Come riporta Perugia Today l’uomo, noto in città per essere stato per tanti anni uno dei conducenti dei bus, si è sentito male ed è morto. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi del 118 per tentare di rianimarlo.