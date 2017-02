“Vi racconto io chi è veramente Massimo D’Alema”. A Coffee Break su La7 si parla di sinistra vecchia e nuova e di Pd a un passo dalla scissione. L’ex sottosegretario dell’Economia Guido Crosetto sceglie un aneddoto da antologia per fotografare Baffino. “Una volta dopo un comizio è andato al ristorante. Arrivato per primo, si siede al tavolo ma non a capotavola – inizia a sorridere l’ex Pdl -. Il proprietario gli fa notare che il posto da capotavola è un altro e D’Alema risponde: Il posto da capotavola è quello dove mi siedo io”. Dev’essere più o meno quello che ha risposto il Lìder Massimo a Matteo Renzi che lo voleva rottamare.

Roma, 15 febbraio 2017

fonte liberoquotidiano