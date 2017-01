Il caso Cucchi si riapre. Con la chiusure delle indagini e la formulazione delle accuse ha inizio il processo Cucchi bis, con una semplice sostituzione di imputati: carabinieri anziché guardie penitenziarie.

Quel che è successo in questi anni lo sappiamo: urla isteriche, anime belle scandalizzate contro lo stato che protegge se stesso sempre e comunque, gogne mediatiche, invettive contro l’impunità.

In realtà si stava solo cercando un reale colpevole. Qualcuno, i soliti noti, credeva di averlo già trovato. Ma in realtà non erano le guardie penitenziarie.

Se non dovessero esserlo neppure i carabinieri, allora significherebbe semplicemente che non sono mai stati trovati i reali assassini di Stefano Cucchi, che gli imputati sono sempre stati sbagliati e che le attenzione dei media e dei manettari d’Italia si sono rivolte contro gli obiettivi sbagliati. Non certo, però, che lo Stato non abbia cercato e voluto giustizia o che abbia voluto proteggere i colpevoli.

Sono tre gli accusati di omicidio preterintenzionale. Si tratta dei Carabinieri Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco, in servizio all’epoca dei fatti presso il Comando Stazione di Roma Appia. I tre militari avevano arrestato Cucchi in flagranza di reato per detenzione di droga. Secondo l’accusa, sarebbero stati loro a colpirlo e percuoterlo ripetutamente, causandone la morte una settimana dopo, complice anche l’omissione dei medici.

L’avvocato dei carabinieri, Eugenio Pini, contesta però questa ricostruzione: “La Procura ha esercitato una sua prerogativa e formulato il capo di imputazione che ritiene sussistente. Noi riteniamo, di contro, che tale contestazione non potrà essere provata nel giudizio in quanto gli elementi di fatto su cui si fonda non sono riscontrabili in atti e, tanto meno, nella perizia disposta dal gip con incidente probatorio”.

Insomma, ci vorrà un processo, vari gradi di giudizio. E possibilmente non dovrà essere ripetuto lo stesso errore fatto con le guardie carcerarie: essere convinti di aver già trovato i colpevoli.

Riccardo Ghezzi

Roma, 18/1/2017