Intercettati e sequestrati sulla A14 della Polizia Stradale di Forlì

Ma dove li portavano con questo caldo questi stupendi sei cuccioli di husky?

I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì hanno controllato in A14, al km 76 un’autovettura con a bordo due cittadini di nazionalità romena. Nel baule dell’auto hanno trovato sei cuccioli di siberian husky privi di ogni tipo di documentazione. I cuccioli , di circa 2 mesi di età e fortemente disidratati sono stati sequestrati ex art. 544 ter c.p. affidati alle cure dei veterinari della ASL. Gli occupanti del veicolo sono stati denunciati e sanzionati amministrativamente per la mancanza di microchip, passaporto ecc. (ASAPS)