peperoni friggitelli ripieni. I friggitelli ripieni di carne sono un secondo piatto molto gustoso che, essendo anche abbastanza sostanzioso, può a buon diritto essere considerato anche un piatto unico.

I friggitelli sono dei peperoncini dolci verdi, che si trovano soprattutto in estate inoltrata; ottimi anche crudi, quelli più grandi si prestano bene ad essere farciti con gli ingredienti che si preferiscono: per questa ricetta io ho scelto un classico ripieno di carne a cui ho aggiunto mollica di pane insaporita con erbe e parmigiano; infine ho cotto i friggitelli ripieni in padella con un po’ di pomodoro fresco: in questo modo rimangono morbidi e saporiti. I friggitelli ripieni di carne sono un piatto prelibato e perfetto per una cena di fine estate.

Ricetta dei friggitelli ripieni di carne

Ingredienti per 6 persone:

200 g di polpa di manzo macinata

200 g di polpa di maiale macinata

700 g di friggitelli (scegliete quelli più grandi)

70 g di pancarré (io ho usato il pancarré rustico Schar)

120 g di parmigiano grattugiato

2 uova

600 g di pomodoro fresco (io ho usato i pomodorini piccadilli)

6 cucchiai di olio evo (3 nell’impasto e 3 in cottura)

Erbe miste (io ho usato prezzemolo, timo, erba cipollina, mentuccia)

Sale

Pepe

1 spicchio di aglio

Qualche foglia di basilico

Procedimento