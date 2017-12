Verdura Cotta o Cruda? Alcuni suggerimenti nei metodi di cottura per preservare le proprietà degli alimenti

Non esiste una regola aurea valida per tutti i tipi di verdura. I metodi di cottura da preferire variano in base alla presenza o meno delle principali categorie di sostanze ad alto potere nutritivo e preventivo.

L’obiettivo è quello di ridurre al minimo la perdita di nutrienti.

In una pubblicazione del The British Journal of Nutrition i dati mostrano che in un campione di soggetti che seguivano una dieta strettamente crudista, i valori plasmatici di beta carotene e vitamina A erano relativamente più alti della media, mentre il livello di licopene plasmatico era molto basso.

Ma cuocere il cibo è una caratteristica peculiare della nostra specie ed è cruciale per la nostra corretta nutrizione.

Ci aiuta a digerire gli alimenti con un minor dispendio energetico, migliora la consistenza di elementi fibrosi e della carne, che i nostri denti, dalla superficie ridotta rispetto ai ruminanti, le nostre mandibole deboli, se confrontate a quelle dei grandi predatori, e il nostro apparato digerente non sarebbero in grado di gestire al meglio.

E mentre certa propaganda continua raccontare che il cibo cotto diventa pressoché poltiglia inutile, per via della perdita di minerali e vitamine causata dal calore, la scienza dice altro.

Tre consigli per cucinare le verdure

– Lascia la buccia delle verdure ogni volta che è possibile.

La maggior parte degli antiossidanti naturalmente presenti in frutta e verdura si trova proprio nella parte più esterna (buccia). Basta acquistare l’ortaggio bio e lavarlo bene prima di cucinarlo o consumarlo;

– La cottura a vapore delle verdure è preferibile alla bollitura

Pomodori: una verdura “particolare” (in realtà sarebbe un frutto)

A quanto sopra detto c’è un’eccezione (che conferma la regola!): si tratta dei pomodori il cui contenuto di licopene, un prezioso enzima anticancro, viene attivato proprio dalla cottura.

Patate

Contengono soprattutto carboidrati. Prestiamo attenzione perché le patate sono tra gli alimenti che innalzano maggiormente l’indice glicemico: questo espone al rischio diabete. Possiamo bollirle e lessarle ma non mangiamole subito.

Lasciamole raffreddare. Le patate precotte e non calde hanno un effetto molto meno nocivo sull’indice glicemico.

Carote e zucca

Ricche di carotenoidi ad azione antiossidante. Non si riscontra grande differenza sul contenuto in carotenoidi se consumiamo le carote fresche o cotte in acqua. Se le cuociamo preferiamo la bollitura in acqua.

Broccoli, cavoli e verze

Apportano potenti sostanze anti- cancro. Alcune si perdono con la cottura, altre no. Contengono anche vitamina C, che però si riduce drasticamente con il calore.

Per ottenere il massimo dei componenti anti- cancro si consiglia di scottare i broccoli e le altre crucifere in acqua salata per qualche minuto.

Una cottura prolungata denatura i composti. In alternativa, al vapore. Per ovviare alla perdita di vitamina C possiamo spruzzarci su un po’ di limone.

Cereali

Scegliamo i chicchi integrali che contengono vitamine, proteine, minerali e fibre.

Un trucco poco conosciuto è quello di lasciarli in ammollo per qualche ora: in questo modo si eliminano i fitati che ostacolano l’assorbimento di preziosi minerali come ferro e calcio.

Per ottenere il meglio si lessano in acqua che deve essere inizialmente fredda e poca: a termine cottura non deve rimanere acqua.

Ma sono in commercio anche i chicchi germogliati che si mangiano crudi nelle insalate e nelle zuppe.

Cipolla

La cipolla, soprattutto quella rossa è la principale fonte di quercetina. La quercetina è un potente antiossidante con azione preventiva sui tumori oltre a ridurre il colesterolo.

È bene evitare la cottura in acqua per non perdere quercetina. Gli studi effettuati orientano verso la cottura a micro-onde oppure sul fuoco in olio o burro.

Legumi

Ceci, fagioli, lenticchie e tutti i legumi apportano fibre, proteine, ferro e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo. Se freschi optiamo per la pentola a pressione.

Se sono secchi lasciamoli in ammollo per 12 ore. A questo punto cuociamoli dall’acqua fredda.

I legumi devono ricevere calore gradatamente per conservare le loro proprietà nutrizionali.

Spinaci

Preferire la cottura al vapore. È vero che cuocendoli perdiamo vitamine e folati, ma liberiamo vitamina A e carotenoidi.

Questi ultimi riescono più facilmente a proteggerci dai radicali liberi.