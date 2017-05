Cuneo, gli abitanti non vogliono i migranti. Il medico: “Non vi curo”

Polemica a Carle di Cuneo, in Piemonte. I residenti delle frazioni si Roata Canale e di Spinetta hanno protestato contro l’arrivo di 24 migranti. E il medico reagisce

Ma negli ultimi giorni nei due piccoli centri sono spuntati alcuni cartelli anonimi con il messaggio “Noi i negri non li vogliamo”. Parole forti che non sono state digerite da dottor Corrado Lauro, che opera anche in chirurgia generale all’ospedale Santa Croce.

Il medico con un messaggio su Facebook si è rivolto ai suoi pazienti con parole chiare: “Comincia così la mia resistenza. Agli abitanti della frazione cuneese che hanno esposto il cartello “Noi i negri non li vogliamo”, comunico che non intendo prestar loro alcun intervento sanitario se non in caso di immediato rischio di vita o qualora si configurassero le condizioni di una denuncia per il reato di omissione di soccorso. Siete pertanto pregati di rivolgervi a un altro più qualificato professionista”.

E così è immediatamente scoppiata la bufera. Come riporta Repubblica, il comitato che sostiene la candidatura a sindaco di Giuseppe Menardi per il centrodestra, vuole denunciare il medico per aver violato il “giuramento di Ippocrate”. Il medico ora potrebbe pagare a caro prezzo il suo sfogo sui social…