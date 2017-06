Nota un’irritazione sul seno e fa immediatamente una mammografia, ma dai test non risultava nulla e i medici le dicono che poteva essere stata causata dalla sua biancheria intima. Da questo momento per Jennifer Cordts, una mamma del Texas, inizia un calvario che la porterà a scoprire di avere un cancro.

La donna, come riporta il Sun, non era convinta del parere dei medici e ha iniziato a fare delle ricerche sul web che confermavano i suoi dubbi. Temeva di avere un cancro al seno infiammatorio e insistendo con una seconda mammografia ha avuto la diagnosi choc. Il medico le ha confermato i suoi sospetti, dicendo che il cancro di cui soffriva era uno dei più aggressivi alla mammella e che, purtroppo, nel suo caso, era anche in stato avanzato.