Il canone Rai si è sempre dovuto pagare; addebitarlo con la bolletta della luce ha introdotto un nuovo tributo solo per chi prima lo evadeva. La vicenda della «tassa Airbnb», prevista dall’articolo 4 del decreto legge 50/2017 è in fondo la stessa: le imposte sugli affitti brevi si dovevano pagare anche prima; ora non costano di più, ma è più difficile evaderle, perché in tutti i casi in cui per concludere un contratto di durata inferiore a 30 giorni si ricorre a un intermediario (un portale come Airbnb o un’agenzia immobiliare) questi ha l’obbligo di applicare una ritenuta del 21% sul canone e di trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli estremi del contratto anche se non va registrato.

Il decreto è ora in fase di contrastata conversione parlamentare: da un lato le organizzazioni della proprietà immobiliare e le associazioni dei mediatori immobiliari che lamentano la farraginosità delle procedure; dall’altro gli albergatori che puntano a norme più severe, e in questo senso va ad esempio un emendamento del Pd per introdurre l’obbligo per gli intermediari di incassare per conto dei comuni l’imposta di soggiorno (e qui si sarebbe vicini a un accordo in Aula) e quello di un’assicurazione. In mezzo l’Agenzia delle Entrate, per cui da giugno, come prevede il decreto non ancora convertito ma in vigore, si dovrebbe partire con l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Il risultato di tutto questo si tradurrà quasi di certo in un aumento dei canoni richiesti; gli intermediari dovranno infatti fare fronte a incombenze burocratiche che comunque comportano tempo e costi di personale e finiranno per aumentare le provvigioni; i proprietari che non avendo obbligo di registrare prima si dimenticavano del Fisco cercheranno di far pagare di fatto le tasse all’inquilino.