Daniele, ucciso nello schianto a 22 anni. Andava verso il suo nuovo lavoro

SANTA MARIA DI SALA – Aveva da poco tempo trovato lavoro, Daniele Caccin, il ragazzo di appena ventidue anni che ieri mattina ha perso la vita nel terribile schianto a Vigonza nel padovano. Daniele era a bordo della sua auto, una Punto bianca, dopo l’impatto irriconoscibile, quando si è schiantato frontalmente con un camion.

Daniele stava andando al lavoro ieri mattina, come tutti i giorni, all’Interporto di Padova. Lì aveva trovato impiego da qualche tempo dopo che per un periodo era rimasto a casa. La contentezza di un lavoro nuovo, la spensieratezza dei ventidue anni e un futuro ancora tutto da vivere, ma Daniele ieri mattina nel tremendo impatto è morto sul colpo. Subito la notizia è rimbalzata in paese lasciando tutti sgomenti.